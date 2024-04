Brasília |Do R7, com informações da Agência Brasil

Ao vivo: técnicos do Tesouro Nacional detalham resultados das contas públicas do mês de março Pasta age como um ‘caixa’ do governo federal, ou seja, recebe o dinheiro arrecadado e faz a gestão destes recursos para cumprir o orçamento público

Técnicos do Tesouro Nacional apresentam nesta segunda-feira (29) o resultado relativo ao mês de março. A pasta age como uma espécie de “caixa” do governo federal, ou seja, ela recebe o dinheiro arrecadado pela Receita Federal e outros órgãos e faz a gestão destes recursos para cumprir o orçamento público, que é um planejamento dos gastos do governo. Quem faz a gestão disso é a STN (Secretaria do Tesouro Nacional), subordinado ao Ministério da Fazenda.

O Tesouro pagou, em março, R$ 590,78 milhões em dívidas atrasadas de estados. Desse total, a maioria, R$ 234,49 milhões, é relativa a atrasos de pagamento do governo do Rio Grande do Sul. Em seguida, vieram o pagamento de débitos de R$ 161,11 milhões do estado do Rio de Janeiro e R$ 120,55 milhões de Minas Gerais. A União também cobriu, no mês passado, R$ 74,63 milhões de dívidas de Goiás. Em 2024, o governo federal ainda não pagou dívidas em atraso de municípios.

Tesouro Nacional funciona como um 'caixa' do governo (José Cruz/Agência Brasil)

Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito, divulgado nesta segunda-feira (15) pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando um estado ou município ficar inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros.

No acumulado do ano, a União quitou R$ 2,24 bilhões de dívidas em atraso de entes subnacionais. Desse total, R$ 1,091 bilhão coube a Minas Gerais, R$ 566,91 milhões ao estado do Rio de Janeiro, R$ 355,08 milhões ao Rio Grande do Sul e R$ 226,98 milhões a Goiás.

