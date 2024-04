‘Enem dos Concursos’ terá 3.665 locais e 75.730 salas de aplicação de prova

Alto contraste

Lula e a ministra Esther Dweck (Ricardo Stuckert/PR/Ricardo Stuckert/PR - 28.04.2023)

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva definiu que o concurso público nacional unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”, será aplicado em 3.665 locais e 75.730 salas, no próximo dia 5 de maio. As provas vão selecionar 6.640 novos servidores para 21 órgãos da administração pública federal. A previsão é que a posse ocorra em agosto deste ano. São Paulo é o estado com mais salas de aplicação (11.478). O Rio de Janeiro é o que tem mais locais de aplicação (400). Com 33 locais e 622 salas, Roraima é o estado com as menores estatísticas. Os dados foram repassados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As salas estão distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros. Para manter a segurança e a lisura da prova, foram definidas diretrizes de segurança dentro e fora dos locais de aprovação. O governo mapeou 1.442 rotas de distribuição que serão utilizadas para levar o exame. Em todo o país, serão 4.146 coordenações de aplicação. A força de trabalho que vai atuar no concurso é de 215 mil trabalhadores.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público, a realização do concurso vai ocorrer em cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes. “A realização da prova em 228 cidades espalhadas pelo país possibilita a democratização do acesso às vagas do serviço público, pois é mais prático e barato para a população realizar o certame próximo de suas casas”, diz.

A região Norte tem 40 municípios, sendo dois no Acre, nove no Amazonas, três no Amapá, 17 no Pará, quatro em Rondônia, dois em Roraima e três em Tocantins. O Nordeste tem 61 municípios, sendo dois em Alagoas, 18 na Bahia, oito no Ceará, nove no Maranhão, quatro na Paraíba, sete em Pernambuco, sete no Piauí, quatro no Rio Grande do Norte e dois em Sergipe.

O concurso será aplicado em 30 cidades do Centro-Oeste (17 em Goiás, quatro em Mato Grosso do Sul, oito em Mato Grosso e um no Distrito Federal). A região Sul vai contar com 27 cidades: nove no Paraná, dez no Rio Grande do Sul e oito em Santa Catarina. O Sudeste terá 70 municípios de aplicação de provas, com quatro no Espírito Santo, 26 em Minas Gerais, 11 no Rio de Janeiro e 27 em São Paulo.