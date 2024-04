Após Milei oferecer ajuda a Musk, chanceler diz que Argentina jamais vai interferir na Justiça do Brasil Ministra do governo de Javier Milei cumpre agenda nesta segunda-feira (15) em Brasília e, no dia seguinte, em São Paulo

Diana Mondino e Javier Milei Diana Mondino Javier Milei (Reprodução/Twitter)

A ministra das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, Diana Mondino, afirmou nesta segunda-feira (15) que o governo de Javier Milei “jamais vai interferir” nos processos democrático e judicial do Brasil. A declaração ocorre após o presidente argentino oferecer ajuda ao empresário Elon Musk no embate com o STF (Supremo Tribunal Federal).

“Os temas internos e judiciais de cada país são os próprios de cada país. O governo argentino jamais vai interferir no processo democrático ou processo judicial de cada país. Confiamos na Justiça de cada país. E nós defendemos a liberdade de expressão em todos os sentidos”, afirmou Mondino. Em outro momento, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, assegurou que o Brasil vai seguir apoiando a Argentina “em tudo o que for possível”.

Mondino se reuniu com Vieira para tratar, entre outros temas, de infraestrutura física da fronteira entre Brasil e Argentina, fortalecimento do Mercosul e dos processos de integração regional e a hidrovia Paraguai-Paraná. Antes, a chanceler argentina se encontrou com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

É a primeira agenda bilateral oficial entre os dois países desde a posse do presidente Javier Milei. Mondino esteve no Brasil durante a transição do governo argentino e se encontrou com Vieira. Na ocasião, entregou o convite para que Luiz Inácio Lula da Silva participasse da cerimônia em dezembro do ano passado . O presidente brasileiro não compareceu ao evento.

Elon Musk

Depois, Mondino participou da reunião de chanceleres do G20, no Rio de Janeiro. Durante as eleições argentinas, Lula apoiou Sergio Massa e trocou farpas com Milei. Agora, a presença da chanceler argentina ocorre sob contexto da crise aberta entre Elon Musk, empresário proprietário do X (antigo Twitter) e o STF. O presidente argentino entrou na discussão após afirmar ao sul-africano que “daria a ajuda que precisasse” no embate com a mais alta corte do país.

Dono da montadora Tesla, da Space X, da Starlink e da rede social X, Musk está de olho na Argentina, que possui uma das maiores reservas mundiais de lítio (mineral utilizado na fabricação de baterias elétricas) e prometeu visitar o país em breve. O governo Milei mostra entusiasmo com a possibilidade de o magnata investir no país através de suas empresas e, segundo a imprensa argentina, o encontro é considerado pela delegação o ponto alto da visita de Milei aos EUA.

O embate entre o empresário e o STF aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes incluí-lo no inquérito das milícias digitais por suposta obstrução de Justiça. Após a inclusão, Musk afirmou que o magistrado está promovendo a “censura” no Brasil e ameaçou não mais cumprir medidas judiciais que restrinjam o acesso a perfis da rede social. “Javier ofereceu ajuda no que Elon precisasse com seus funcionários no conflito que surgiu no Brasil”, disse o embaixador argentino nos Estados Unidos, Gerardo Werthein.

Recentemente, Lula criticou Musk de forma indireta e afirmou que “não é possível que um empresário nunca produziu um pé de capim neste país ouse falar mal” da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Antes disso, havia dito que “bilionários que projetam foguetes deveriam utilizar seus recursos na preservação do meio ambiente”.