Acidente entre dois carros na saída de Brasília para Unaí deixa seis mortos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um acidente envolvendo dois carros deixou seis pessoas mortas nesse domingo (31). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o acidente, que aconteceu na BR 251, saída de Brasília para Unaí, entre um Gol e um Jeep Renegade. Os militares informaram ao chegar no local, haviam seis vítimas, cinco delas presas junto às ferragens.

Outras três pessoas estavam com escoriações e fraturas pelo corpo, mas conscientes e orientados. Duas delas precisaram ser conduzidas por uma equipe do Samu e o outro foi resgatado pelos bombeiros. Segundo à Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, um dos motoristas tentou realizar uma ultrapassagem irregular e provocou a colisão frontal com o carro que trafegava no sentido oposto.

A PMMG compareceu no local, onde realizaram os trabalhos, a perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu no local. Compareceu também no local a funerária de plantão.