Alessandra Negrini surpreende ao dizer não saber onde filho mais velho mora Há quatro anos, Antonio morava com o pai no Rio de Janeiro, mas atualmente, decidiu seguir a carreira de ator

Alessandra Negrini surpreendeu ao dizer que não tem contato com o filho mais velho há alguns anos e que não sabe nem onde ele mora. Ela tem dois filhos, o mais velho, Antonio, de 27 anos, que é filho dela com o ator Murilo Benício.

Já a filha Betina, de 19 anos, mora com a mãe e o pai é o cantor Otto. Há quatro anos, Antonio morava com o pai no Rio de Janeiro, mas atualmente, ele decidiu seguir a carreira de ator, como os pais. Alessandra conta que sofre muito com isso.