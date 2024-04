Banca na 207 Sul é reformada e revive memórias em moradores Com as novas tecnologias, muitos jornaleiros têm usado a criatividade para manter o público

Quem é de Brasília costuma ter memórias com a banca de revista, já que elas têm tudo a ver com a cidade. De um tempo para cá, com as novas tecnologias, muitos jornaleiros têm usado a criatividade para manter o público. O neto de um antigo dono de banca na quadra 207 da Asa Sul decidiu reformar o espaço e reviveu memórias em moradores.