Bruno Mars tem dívida de cerca de R$ 250 mil de jogos em cassino O artista nunca negou sua paixão por jogos e disse que quando era jovem ganhava dinheiro para pagar as contas jogando

Bruno Mars deve cerca de 50 milhões de dólares, cerca de R$ 250 milhões em dívida de jogo. O cantor arrumou as dívidas durante os shows que ele fez em cassinos em Las Vegas, nos Estados Unidos. O que ele ganhou se apresentando, quase não dá para pagar o que ele acumulou em dívidas. O artista nunca negou sua paixão por jogos e inclusive disse que quando era jovem conseguia pagar as contas com o dinheiro que ganhava jogando.