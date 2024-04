Cratera no Jardim Ingá aumenta e atinge duas vias da região Moradores e comerciantes temem que o buraco aumente mais, atingindo as casas que estão na beira da cratera

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma cratera aumentou e engoliu duas vias do começo da Avenida Lucena Roriz do Jardim Ingá. Moradores e comerciantes temem que o buraco aumente mais, atingindo as casas e comércios que estão na beira da cratera.

A via principal da região foi interditada e um desvio foi montado para os veículos. No entanto, segundo um dos moradores da cidade, esse desvio também está com muitos buracos e fica difícil de passar.