Detran do Distrito Federal ajuda no transporte de coração para transplante De Goiânia para a Base Aérea de Brasília, o órgão e a equipe médica foram transportados a bordo do avião da FAB

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nessa quarta-feira (27), as equipes da unidade de operações aéreas do Detran DF foram acionadas para o transporte do sétimo coração captado para doação de órgãos do ano. De Goiânia para a Base Aérea de Brasília, o órgão e a equipe médica foram transportados a bordo do avião da FAB. A parceria do Departamento de Trânsito com o Samu já resultou no transporte aéreo de 63 corações, entre outros órgãos, desde 2015. A agilidade no transporte desses órgãos é fundamental para o aproveitamento deles nos transplantes.