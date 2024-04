Famílias aproveitam feriado de Páscoa no piscinão do Lago Norte Mesmo com o clima mais frio, brasilienses não deixaram de fazer atividades físicas e curtir o lago

A movimentação do feriado começou a famílias aproveitaram a sexta-feira (29) para ir ao piscinão do Lago Norte. Mesmo com o clima mais frio, brasilienses não deixaram de fazer atividades físicas e curtir o lago. De acordo com o Inmet, o fim de semana na capital deve ser com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.