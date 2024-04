Gustavo Mioto dá resposta afiada em fã que gritou por Ana Castela em show

Alto contraste

Durante show em casamento no sul do Brasil, Gustavo Mioto foi pego de surpresa ao ouvir uma pessoa na plateia gritando o nome de sua ex, Ana Castela. O sertanejo prontamente reagiu e reclamou: “Eu já entendi a sua gracinha. Por favor, pode parar de gritar o nome da minha ex”. Em vídeo, a plateia aparecendo reagindo ao pedido do cantor. Os dois se separaram em janeiro deste ano.