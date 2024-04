Homem ameaça atirar na polícia durante prisão e tenta subornar agentes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem, suspeito de ser integrante de facção criminosa, foi preso depois de tentar subornar os agentes da Polícia Civil para ser liberado. No momento da prisão, que ocorreu no Paranoá, o rapaz de 27 anos disse que se estivesse com a arma na mão teria trocado tiros com os policiais. Em seguida, disse que pertencia à facção Comboio do Cão, e ofereceu R$ 200 mil para ser liberado.

A arma encontrada com o homem estava com a numeração raspada e vai passar por perícia. Ele tem 20 passagens pela polícia por crimes como porte de armas, tráfico de drogas e lesão corporal. Além disso, o preso é suspeito de ter participado do assassinato de um homem em Ceilândia no último final de semana.