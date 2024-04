Laudo revela que explosão em apartamento do Noroeste foi proposital Na ocasião, 12 viaturas ajudaram no incêndio e uma vítima ficou com queimaduras graves

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três meses após o incêndio em um prédio no Noroeste, o laudo dos bombeiros aponta que o incêndio teria sido proposital. Na ocasião, 12 viaturas ajudaram no incêndio e uma vítima ficou com queimaduras graves. Várias unidades habitacionais sofreram danos em virtude da explosão, da fumaça e das chamas nos blocos dos prédios. O dono do imóvel morreu dias após o incidente. Segundo o laudo, o fogo iniciou entre a sala e o quarto, mas uma churrasqueira elétrica no banheiro chamou atenção dos militares.