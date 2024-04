Motorista de aplicativo é agredido por policial e esposa depois de desentendimento em corrida À Polícia Civil, o motorista afirmou que a discussão começou após ele pedir para que o casal não vomitasse no carro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um motorista de aplicativo foi agredido por um policial civil e a esposa após um desentendimento durante uma corrida em Ceilândia, no Distrito Federal, na madrugada deste sábado (6). À Polícia Civil, o motorista afirmou que o casal apresentava sinais de embriaguez e solicitou para que eles não vomitassem no carro. Em seguida, o agente teria começado a dar sinais que iria passar mal e o motorista pediu para que eles descessem do veículo.

O motorista teria sido agredido pela mulher com arranhões, mordidas e socos. Em depoimento, a esposa do policial afirmou que o marido brincou que iria passar mal, mas se recusou a descer do veículo na região indicada pelo motorista. A mulher ainda alegou ter sido xingada e agredida pelo homem.