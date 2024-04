Nos pênaltis, São Paulo é eliminado do Paulistão 2024 Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor perdeu por 5 a 4 nos pênaltis

O São Paulo perdeu nos pênaltis para o Novorizontino, neste domingo (17), no MorumBIS, e foi eliminado do Campeonato Paulista. Apesar da tradição e dos 22 títulos estaduais em sua história, o São Paulo não tem conseguido sucesso nos últimos anos de Campeonato Paulista. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor perdeu por 5 a 4 nos pênaltis.