Ovos de Páscoa salgado chamam atenção pela variedade de recheios A empreendedora do DF, Júlia Dias, ensinou diferentes receitas e sabores para os consumidores inovarem

Com a chegada do feriado, confeiteiras e chefes usam da criatividade para inovar. Ovos de Páscoa salgado tem chamado atenção pela variedade de recheios. A tendência ultrapassou as redes sociais e chegou ao Distrito Federal. A empreendedora Júlia Dias ensinou diferentes receitas e sabores para os consumidores inovarem.