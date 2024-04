PM recebe novos filhotes para treinamento no batalhão de cães

Alto contraste

A Polícia Militar do Distrito Federal recebeu novos filhotes para treinamento no batalhão de cães. Os seis animais, da raça pastor-belga-malinois, são filhotes de dois cães policiais, K9 Gaia e K9 Spider. Cuidar dos pequenos passou a ser mais uma das obrigações dos policiais do batalhão localizado no Setor Policial Sul. Os cãezinhos serão treinados para, quem sabe futuramente, integrar oficialmente o plantel do BPCães, hoje com 50 animais.