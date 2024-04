Reconhecido como patrimônio imaterial, Dia do Cuscuz é celebrado nesta terça Gabriel Henrique da Silva Lopes, responsável por um restaurante no Recanto das Emas, ensinou receitas do famoso prato

Reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, o Dia do Cuscuz é celebrado nesta terça-feira (19). Gabriel Henrique da Silva Lopes, responsável por um restaurante no Recanto das Emas, ensinou receitas do famoso prato. Há diferentes versões, doces ou salgadas, preparadas em diversos estados. O prato está presente na mesa do brasileiro do café da manhã até o jantar.