Sistema para aplicação de inseticida é o mais eficaz no combate à dengue

Um sistema foi criado para aplicação de inseticida mais eficaz no combate à dengue. Aero System é composto de um tanque de aplicação de inox com capacidade útil de quatro litros, e uma mangueira de transferência. Comprovada eficácia em aplicações para dentro de casa, o sistema é uma importante ferramenta para o combate das formas adultas do Aedes aegypti, bloqueando a transmissão de arboviroses. Ele não requer dosagem por parte dos operadores, eliminando a possibilidade de erro e o manuseio de produtos concentrados.