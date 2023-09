Câmara aprova projeto de lei para retomar obras inacabadas na saúde e educação

A- A+

Projeto prevê conclusão de obras públicas Agência Brasília/Divulgação- 12.2.2023

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (5) o projeto de lei que prevê a retomada de obras nas áreas da educação e da saúde. Com isso, o governo federal espera aplicar quase R$ 4 bilhões na conclusão de 3.500 obras em escolas. Entram no pacto ainda 5.000 obras inacabadas de unidades de saúde, a maior parte delas de postos. São empreendimentos financiados por transferências do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos estaduais, municipais e do Distrito Federal. O texto segue agora para o Senado.

A matéria foi uma proposição do governo federal elaborada com base no parecer da medida provisória (MP) 1174/2023 relatado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO). No relatório, a parlamentar modificou diversos pontos do texto original — o principal deles foi a inclusão de empreendimentos paralisados ou inacabados do Sistema Único de Saúde (SUS).

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Além disso, foi acrescentada à proposta a destinação de recursos para o Ministério da Cultura com o objetivo de construir, ampliar, reformar e modernizar espaços culturais.





















































Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7 Publicidade

Pelo texto, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuem obras ou serviços inacabados deverão manifestar interesse na retomada dos trabalhos. No caso das obras da educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) poderá transferir recursos adicionais, mesmo que os valores inicialmente acordados já tenham sido integralmente repassados.

















































Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

Arte R7

arte / R7 Publicidade

Em relação aos empreendimentos da saúde, o programa será regulamentado em um ato do ministro da área, aplicando-se, quando possível, as mesmas regras da retomada das obras da educação. O texto prevê a correção pela inflação dos valores a ser transferidos pela União aos entes apoiados.