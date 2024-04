Capital e Ceilândia empatam em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Candangão BRB 2024 Partida foi realizada na Arena BRB Mané Garrincha e teve transmissão do R7; segundo jogo será no próximo sábado

Kadu Barone fez o gol do Capital aos 30' do 1º tempo Kadu Barone fez o gol do Capital aos 30' do 1º tempo (FFDF TV/Reprodução — 31.3.2024)

Capital e Ceilândia empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Candangão BRB 2024, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, na tarde deste domingo (31). A partida, organizada pela Federação Brasiliense de Futebol, contou com parceria da RECORD e do R7, responsável pela transmissão exclusiva, e com patrocínio do BRB (Banco de Brasília). O segundo jogo da final ocorrerá no próximo sábado (6).

O Capital abriu o placar com gol do atacante Kadu Barone aos 30' do primeiro tempo, depois de receber um passe do meia Deizinho. O empate veio aos 6' do segundo tempo, quando a defesa tirou a finalização de China, mas o meia Kennedy aproveitou a sobra e balançou a rede.

O Campeonato Brasiliense de Futebol — Candangão é a principal competição de futebol do DF. O segundo e último jogo da final, no próximo dia 6, também será transmitido ao vivo pelo R7.