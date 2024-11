Cerca de 195 mil beneficiários do Bolsa Família no DF podem ser bloqueados Mais da metade dos usuários do programa não compareceram ao acompanhamento em saúde neste segundo semestre Brasília|Do R7, em Brasília 08/11/2024 - 09h20 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h02 ) twitter

Usuários podem perder Bolsa Família por falta de acompanhamento médico Rafael Zart/ASCOM-Ministério do Desenvolvimento -

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal alerta que cerca de 195 mil beneficiários do programa Bolsa Família podem perder o benefício por não comparecerem às consultas de acompanhamento em saúde no segundo semestre deste ano.

O número corresponde a 55,25% do público, entre gestantes, mulheres e crianças. O não comparecimento às consultas pode gerar o bloqueio, a suspensão e até o cancelamento do benefício.

Segundo a pasta, apenas 44,75% dos beneficiários fizeram o acompanhamento, o que coloca a capital federal nas últimas posições do ranking nacional. Ao todo, o DF tem mais de 350 mil beneficiários do programa no perfil Saúde, sendo cerca de 95 mil deles menores de 7 anos.

Para garantir o recebimento do benefício, os usuários devem realizar o acompanhamento todo ano. “Asseguramos o acesso a esses serviços de saúde vitais às mulheres do programa, monitorando o cumprimento dos requisitos e buscando melhorias contínuas”, destaca a coordenadora distrital do Bolsa Família na SES-DF, Christiane Viana.

‌



Gestantes, mulheres entre 14 e 44 anos e crianças menores de 7 anos devem comparecer à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência.

Ao chegar na unidade, será preciso apresentar ao profissional de saúde o documento de identificação com foto e o cartão do Bolsa Família. Para as gestantes, é necessário também levar a caderneta de pré-natal e, para as crianças menores de 7 anos, apresentar o cartão vacinal.