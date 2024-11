Bolsa Família: 99% das gestantes que recebem benefício estão com pré-natal em dia, diz Ministério Segundo a pasta, vacinação entre os beneficiários também está alta, com 98,99% de adesão Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 07h03 (Atualizado em 31/10/2024 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério da Saúde monitora famílias que recebem Bolsa Família Rodrigo Nunes/MS -

O Ministério da Saúde informou nesta semana que 99,9% das gestantes que recebem Bolsa Família estão com o pré-natal em dia. Os resultados são do primeiro semestre de 2024 e mostram também 98,99% de vacinação entre o público e acompanhamento em 98,81% dos dados nutricionais das crianças de até sete anos. O R7 teve acesso com exclusividade aos resultados.

O levantamento foi apresentado em uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que discutiu os resultados e apresentou avanços do Grupo de Trabalho de Interoperabilidade, que pretende facilitar a comunicação entre as duas pastas.

Uma das metas é que os sistemas dos dois ministérios compartilhem informações para facilitar a integração de dados e o acompanhamento dos pacientes a partir de 2025. Segundo o Ministério da Saúde, a nova versão do e-SUS APS que logo estará disponível para atualização dos municípios já traz informações sobre os pacientes que fazem parte do programa Bolsa Família, o que vai facilitar que o profissional da atenção primária oriente o usuário.

As pastas conseguiram acompanhar 81% das condicionalidades da população que recebe Bolsa Família. A meta era alcançar 80% de acompanhamento.

‌



Próximos passos

O grupo interministerial pretende agora identificar e entender os motivos que levaram ao não acompanhamento de algumas pessoas que recebem o Bolsa Família e traçar estratégias para que o cuidado chegue a todas as famílias mais vulneráveis.

O Programa Bolsa Família está integrado ao Ministério da Saúde para que sejam cumpridas o calendário de vacinação e acompanhamento nutricional dos pacientes que tenham até sete anos de idade e a realização do pré-natal das gestantes.

A pasta acompanha estas condicionalidades que são compromissos assumidos pelas famílias que recebem o benefício. Esse monitoramento é compartilhado com as esferas estaduais e municipais do SUS e tem como objetivo promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente de mães, crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza.