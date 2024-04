Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

CFMV pede regulamentação no transporte de animais após morte de cachorro em voo Animal da raça Golden Retriever morreu na segunda após erro de companhia aérea

Alto contraste

A+

A-

Cachorro morto em voo tinha perfil nas redes: “Ansioso para andar de avião”

Após o caso do cachorro Joca, que morreu durante uma viagem de avião na última segunda-feira (22), o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) fez um alerta às autoridades sobre a importância de regulamentar o transporte aéreo e rodoviária de animais no país. A entidade defendeu que medida é uma questão de extrema importância para o bem-estar e segurança dos animais, assim como de passageiros e profissionais da aviação civil e de transportes terrestres.

“O transporte de animais, sejam domésticos ou selvagens, requer cuidados específicos para garantir que seja realizado de forma segura e responsável, respeitando suas necessidades fisiológicas e comportamentais”, informou. O conselho destacou que a falta de regulamentação “pode acarretar riscos para a saúde e o bem-estar tanto dos animais quanto das pessoas envolvidas no transporte”.

Para o CFMV, é fundamental uma regulamentação clara e abrangente que considere as particularidades de cada espécie e raça animal, os riscos envolvidos, e as medidas preventivas necessárias, como a participação de médicos-veterinários no processo de transporte.

Ainda segundo o Conselho, é importante que essa regulamentação seja fruto de debates e colaborações de diversas autoridades. Entre elas, os ministérios dos Portos e Aeroportos, da Agricultura e Pecuária, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e da Saúde, além da Agência Nacional de Aviação Civil e da Polícia Federal.

Lembre o caso

Joca morreu na última segunda-feira (22), após a falha no transporte aéreo pela Gol. O animal deveria ter sido levado a Sinop (MT), em um voo de cerca de 2h30 de duração, porém teve o destino alterado por erro. Joca foi transportado para Fortaleza e depois retornou para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, resultando em cerca de 8 horas dentro de voos.