Escrivão da Polícia Civil e namorada são encontrados mortos dentro de apartamento A linha de investigação é feminicídio, já que a mulher estava com um tiro na nuca

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um escrivão da Polícia Civil e a namorada foram encontrados mortos dentro do apartamento dele, em Águas Claras. O homem teria assassinado a companheira e tirado a própria vida em seguida. Os dois foram encontrados nesta segunda-feira (18). A linha de investigação é feminicídio, já que a mulher estava com um tiro na nuca e o homem estava com a arma na mão.