Polícia Militar do DF aguarda regras para usar câmeras corporais em abordagens A pasta informou que o atraso se deve a mudanças internas, mas publicação pode ocorrer nos próximos dias

A Polícia Militar do Distrito Federal aguarda regras para usar câmeras corporais em abordagens. O objetivo das bodycams, é garantir a segurança, avaliar a abordagem policial, produzir provas e padronizar os procedimentos da PM. As câmeras corporais ficam acopladas ao uniforme dos militares.

A licitação para a compra das câmeras já está pronta, mas a PM está aguardando a publicação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública com as diretrizes sobre a compra e o uso dos equipamentos. A pasta informou que o atraso se deve a mudanças internas, mas que publicação pode ocorrer nos próximos dias.