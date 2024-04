Polícia tenta identificar suspeito de usar identidade de homem morto para aplicar golpes O suspeito cometeu crimes no Distrito Federal e também no estado de Goiás, mas ainda não foi identificado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um golpista usou a identidade de um homem que já morreu para aplicar golpes envolvendo aluguel de carretinhas. O suspeito cometeu crimes no Distrito Federal e também no estado de Goiás. Depois de ser procurado pelas vítimas, o homem disse que a carretinha alugada tinha sido furtada e que por isso não pagaria o valor do aluguel. O suspeito ainda não foi identificado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil dos dois estados. Até o momento, o prejuízo está avaliado em R$ 5 mil.