Confira concursos em destaque com inscrições abertas e salário de até R$ 13,9 mil

Correios pretende publicar dois editais até setembro (Reprodução/Agência Brasil - 10.11.2023)

Para quem deseja ingressar em uma carreira pública , ao menos nove instituições estão com inscrições abertas com prazos que variam entre 29 de abril e 9 de junho. O R7 separou alguns concursos em destaque com editais publicados que oferecem oportunidades em diversas áreas e diferentes remunerações em vários estados. Confira a relação abaixo:

Ministério da Saúde

As inscrições para o concurso com 300 vagas no Ministério da Saúde estão abertas até as 14h de 29 de abril. Os interessados podem se inscrever pela internet no site do Instituto AOCP . A taxa é de R$ 36. São vagas de nível superior para os cargos de gestor, analista de dados e controle de qualidade, analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e políticas de saúde, analista técnico em edificações, analista técnico em equipamentos e técnico administrativo.

Conselho Nacional de Justiça

Estão abertas até 2 de maio as inscrições para o concurso do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com 60 vagas de nível superior aos cargos de analista judiciário e técnico judiciário, com salários de R$ 8.163,62 a R$ 13.994,78. Os interessados podem se inscrever pelo site do Cebraspe. As taxas são de R$ 76, para o cargo de técnico, e de R$ 126 para candidatos a analista. A aplicação das provas objetivas está prevista para 30 de junho. São 40 vagas para o cargo de técnico judiciário, 15 vagas para a área judiciária e outras 5 vagas de analista para nível superior nas áreas de engenharia elétrica, ciências sociais, arquitetura, análise de sistemas e pedagogia.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

O edital do concurso para o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) oferece vagas de cadastro de reserva para a Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O concurso terá prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.O candidato deverá optar, no ato da inscrição, por concorrer às vagas do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. As inscrições para o concurso poderão ser feitas pelo site do Instituto OACP até 10 de maio.

Novacap

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) lançou no último dia 11 o edital do concurso com 120 vagas imediatas e 360 para cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas até 20 de maio pelo site do Instituto Quadrix . São vagas para candidatos de níveis médio e superior na área administrativa, com salários variando de R$ 4.942,94 a R$ 10.800. As taxas de inscrição são de R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior. A aplicação da prova está prevista para junho.

Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo lançou concurso com 2.700 vagas para o cargo de Soldado de 2ª Classe, com salário de R$ 4.852,21. Para concorrer é preciso ser brasileiro, ter de 18 a 30 anos de idade, entre outros pré-requisitos. Para concorrer, é preciso ter ensino médio. Os interessados podem se inscrever até 8 de maio pelo site da Fundação Getúlio Vargas . A taxa é de R$ 85. Os candidatos passarão por provas objetiva e dissertativa e exames de aptidão física, de saúde e psicológico, além de avaliação de conduta social e análise de documentos.

Concursos que abrirão inscrições em breve

O edital do concurso com 269 vagas de técnico e analista judiciário para o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) . foi publicado nessa quinta (18). As vagas estão distribuídas em São Paulo e em Mato Grosso do Sul . Todas as oportunidades são para candidatos com nível superior, sendo as de analista judiciário voltadas a bacharéis em direito e as de técnico, para qualquer área de formação. Os salários são de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. Os interessados têm até 28 de maio para se inscrever pelo site da Fundação Carlos Chagas . As taxas de inscrição são de R$ 80 (técnico) e R$ 130 (analista). Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea são isentos do pagamento.

Tribunal de Justiça do Maranhão

O edital do concurso do TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão) oferece 41 vagas imediatas mais cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. Os salários vão até R$ 9.234,83. Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Consulplan até 3 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 70 (nível médio), R$ 90 (oficial de justiça) e R$ 100 (analista - nível superior). As provas têm aplicação prevista para os dias 14 e 21 de julho, em São Luís, Imperatriz e Caxias.

BRB

O BRB publicou no Diário Oficial do Distrito Federal, no último dia 10, o edital do concurso para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com 100 vagas para contratação e mais 100 para cadastro de reserva. Os salários são de R$ 10.204,91. As inscrições poderão ser feitas até 9 de junho no site do Iades . A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para 14 de julho.

Correios

O concurso dos Correios terá dois editais, um para nível médio (agente) e outro para nível superior (analista). De acordo com a estatal, o edital de nível superior deve trazer vagas para advogados, analistas de sistemas, assistentes sociais e engenheiros. O número de vagas ainda não foi definido. O regime jurídico do pessoal da empresa pública é o da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) .

A empresa pretende concluir o planejamento da seleção até julho. Em agosto, a banca organizadora do concurso será contratada para que, em setembro, o edital seja publicado. Ainda de acordo com os Correios, as contratações devem ocorrer em dezembro.

A empresa argumenta que o concurso é necessário para solucionar a demanda acumulada nos últimos anos por mais profissionais em posições estratégicas, de forma a evitar a sobrecarga de trabalho.