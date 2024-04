Correios vão publicar dois editais de concurso em setembro e chamar aprovados em dezembro

Alto contraste

A+

A-

Concurso Público dos Correios terá dois editais

O concurso dos Correios terá dois editais, um para nível médio (agente) e outro para nível superior (analista). De acordo com a empresa, o edital de nível superior deve trazer vagas para advogados, analistas de sistemas, assistentes sociais e engenheiros, “de forma a suprir a necessidade apontada pelos levantamentos”. O número de vagas ainda não foi definido. O regime jurídico do pessoal da empresa pública é o da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) .

Até julho, a empresa pretende concluir o planejamento da seleção. Em agosto, a banca organizadora do concurso será contratada para que, em setembro, o edital seja publicado. Ainda de acordo com os Correios, as contratações devem ocorrer em dezembro. A empresa argumenta que o concurso é necessário para solucionar a demanda acumulada nos últimos anos por mais profissionais em posições estratégicas, de forma a evitar a sobrecarga de trabalho.

“Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo”, disse a empresa em nota. “Em 2023, o acordo coletivo foi fechado em mesa de negociação, sem intermediação da Justiça trabalhista, o que não acontecia há sete anos, e garantindo aumento de quase 12% para parte do efetivo”, acrescenta.

No início do mês, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, reforçou, no programa de rádio da EBC, Bom dia, Ministro, que o concurso faz parte de uma das principais metas do ano para a pasta. “Uma das principais metas esse ano é este concurso, que é muito esperado, não só pela população, mas pela empresa também, pela necessidade dela, esse concurso vai sair esse ano”, disse o ministro.

Continua após a publicidade

O ministro das Comunicações lembrou que em seu primeiro dia de governo, um dos primeiros atos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi tirar os Correios da lista do Plano de Privatizações. “Dali ele [presidente Lula] deu o comando para a gente, para mim, para o presidente da empresa [Correios] para que a gente coloque os Correios na linha do fortalecimento, que busque valorizar não só a empresa no que tange avançar em tecnologia, em novos serviços, novas parcerias, mas também valorizar o capital humano, o que fazem o Correio acontecer”.

Outros concursos em destaque

A última semana foi marcada pela abertura de quatro concursos que somam 240 vagas mais cadastro de reserva: BRB (Banco de Brasília), TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) e TJAL ( Tribunal de Justiça de Alagoas). Veja a seguir as principais informações das oportunidades:

Continua após a publicidade

BRB

O BRB publicou no Diário Oficial do Distrito Federal da última quarta-feira (10) o edital do concurso para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com 100 vagas para contratação, e mais 100 para cadastro reserva. Os salários são de R$10.204,91. As inscrições poderão ser feitas de 8 de maio a 9 de junho pelo site do Iades, banca organizadora da seleção. A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para 14 de julho.

TRF - 2

O edital do concurso para o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) oferece vagas de cadastro de reserva para a Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A banca organizadora da seleção é o Instituto AOCP. O concurso terá prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.O candidato deverá optar, no ato da inscrição, por concorrer às vagas do estado do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. As inscrições para o concurso poderão ser feitas pelo site do Instituto OACP, de 11 de abril a 10 de maio de 2024.

Continua após a publicidade

Novacap

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) lançou na última quinta-feira (11) o edital do concurso com 120 vagas imediatas e 360 para cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas da próxima quarta-feira (17) até 20 de maio pelo site do instituto Quadrix, banca organizadora da seleção. São vagas para candidatos de níveis médio e superior na área administrativa, com salários variando de R$ 4.942,94 a R$ 10.800. As taxas de inscrição são de R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior. A aplicação da prova está prevista para junho.

TJ AL

O TJAL (Tribunal de Justiça de Alagoas) lançou edital de concurso com 20 vagas mais cadastro de reserva para técnico judiciário da área judiciária (nível médio). São 20 vagas efetivas mais cadastro reserva.