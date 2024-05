Congresso faz minuto de silêncio pela morte do ex-deputado Arthur Virgílio Bisneto

Alto contraste

Arthur Virgílio Bisneto foi encontrado morto em Manaus (AM) (Reprodução/Instagram @arthurvirgilionetoam)

Deputados e senadores fizeram um minuto de silêncio durante a sessão do Congresso nesta terça-feira (28) em homenagem ao ex-deputado Arthur Virgílio Bisneto, encontrado morto em Manaus (AM). O ex-parlamentar tinha 44 anos. A informação da morte do ex-parlamentar foi confirmada pelo pai dele, Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito da capital do Amazonas.

“Manifestamos nosso profundo sentimentos e pesar aos familiares, especialmente ao senhor seu pai, Arthur Virgilio, um grande parlamentar que honrou durante muitos anos a Câmara e o Senado”, afirmou o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), antes da homenagem do plenário.

“A morte do deputado Arthur Bisneto chega de supetão e solapa o sentimento de todos os que convivem com pai e com filho”, comentou o deputado Pauderney Avelino (União-AM). O minuto de silêncio foi um pedido do parlamentar manauara aos colegas no plenário.

Nas redes sociais, Arthur Virgílio Neto lamentou a morte do filho. “Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos”, escreveu. A causa da morte não foi informada pela família.

