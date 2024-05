Covid-19 infectou cerca de 25% da população brasileira até o 1º trimestre de 2023, diz IBGE

Alto contraste

Índice corresponde a 27,4% da população de 5 anos ou mais (Tomaz Silva/ Agência Brasil)

No Brasil, 55 milhões de brasileiros de 5 anos ou mais foram diagnosticados ou testaram positivo para a Covid-19 até o 1º trimestre de 2023, segundo dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgada nesta sexta-feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística). O número representa 27,4% da população dessa faixa etária no Brasil.

Segundo o levantamento, a maior parte dos infectados são pessoas de 18 anos ou mais (49,9%), sendo as mulheres aquelas que mais contraíram a doença (27,4%).

O instituto informou que os números se diferenciam daqueles publicados no painel COVID-19 no Brasil, do Ministério da Saúde, “pois alguns casos podem não ter sido notificados nos sistemas oficiais, ou pode ter sido realizado o autoteste, sem que a pessoa tenha procurado um serviço de saúde para realizar a notificação do caso confirmado”.

O estudo ainda procurou identificar brasileiros que consideram ter tido a doença, sem que tenham feito um diagnóstico médico ou autoteste. Nesse grupo, 20,4 milhões de pessoas afirmaram ter tido Covid-19 alguma vez.

Para quem considera ou teve a doença, 89,7% afirmou ter sintomas durante a exposição ao vírus e 10% foram assintomáticos. Entre as pessoas sintomáticas, 4,2% precisaram ser internadas.

Sintomas pós-Covid

Até o primeiro trimestre de 2023, um a cada quatro brasileiros afirma ter sofrido com problemas de memória ou dificuldades na fala 30 dias após a confirmação do diagnóstico de Covid-19. O número engloba todas as pessoas que tiveram a doença confirmada por testes médicos ou consideram ter tido, representando 27,1% desse grupo.

Segundo o levantamento, além dos sintomas da perda de memória e problemas na fala, também foram relatados condições como cansaço (39,1%), perda ou alteração do olfato e paladar (28,8%), dor no corpo ou nas articulações (28,3%) e falta de ar (21,6%).