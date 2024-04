Glauber Braga chuta militante do MBL na Câmara e troca empurrões com Kim Kataguiri Briga começou no hall de entrada do anexo III, que dá acesso ao corredor onde funcionam as comissões temáticas da Casa

Glauber Braga expulsa integrante do MBL da Câmara (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - Arquivo)

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) foi filmado empurrando o influenciador Gabriel Costenaro, membro do MBL (Movimento Brasil Livre), para fora da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (16). O MBL estava na Casa para discutir com parlamentares sobre a regulamentação dos motoristas de aplicativo . O psolista também discutiu com o deputado federal Kim Kataguiri (União/SP), que resultou em empurrões entre os dois e exigiu intervenção dos policiais para conter a situação.

O vídeo mostra Braga empurrando Costenaro para fora do prédio, enquanto outros membros do MBL são conduzidos pela polícia legislativa. A briga começou no hall de entrada do anexo III, que dá acesso ao corredor onde funcionam as comissões temáticas da Casa (veja o vídeo abaixo).

Glauber tentou me agredir.

NÃO ME INTIMIDAREI!!!



Baixe em https://t.co/SBBWqla1Pk pic.twitter.com/eg1eCJ5CrB — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) April 16, 2024

Ao ser procurado pela reportagem, o deputado Glauber Braga afirmou que não se arrepende de nada do que fez e que não vai recuar.

Apesar das tentativas de intervenção por parte de assessores e parlamentares, a discussão se intensificou. Glauber passou a empurrar o influenciador para fora do prédio, acompanhado por palavras de ordem. O deputado foi contido por algumas pessoas, na área externa.

Após a discussão, o deputado Kim Kataguiri anunciou que vai pedir a cassação do psolista junto ao Conselho de Ética. O deputado disse que vai pedir celeridade na análise do caso.

ISSO NÃO VAI PASSAR IMPUNE!



Hoje mesmo vou entrar com um pedido de cassação contra o deputado Glauber Braga.



Começou com agressões contra o @CostenaroRJ que vão de empurrões a chutes. Terminou com tentativas de me agredir. #GlauberCassado — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) April 16, 2024

“Nesta terça-feira o membro do MBL do RJ Gabriel Costenaro estava na Câmara dos Deputados em ato em prol de motoristas de aplicativos quando foi abordado pelo Dep Glauber Braga (PSOL/RJ). Após acalorada discussão o deputado psolista passou a empurrar Gabriel para fora do anexo II da Câmara, chegando a desferir pontapés no militante”, alegou Kim Kataguiri em nota.