Deputados do DF articulam instalação de CPI para investigar poluição de rio Melchior Pedido conta com assinatura de onze parlamentares; com 13 investigação é instaurada

Debate foi proposto por Paula Belmonte (Carolina Curi/ Agência CLDF)

Os deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal articulam a instalação de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os impactos da poluição no rio Melchior, localizado entre Samambaia e Ceilândia. Segundo informações da deputada Paula Belmonte (Cidadania), o pedido conta com 11 assinaturas parlamentares. Com treze, a CPI pode ser instaurada.

Nesta quinta, a Casa discutiu o tema e debateu o volume de efluentes lançados no corpo d´água e também o crescimento populacional da região, o que aumenta a pressão sobre a qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Os impactos da poluição no rio atinge também o Rio Descoberto, que alimenta o reservatório de Corumbá IV.

Um estudo da Universidade de Brasília, por exemplo, realizado pelo professor Henrique Chaves, aponta que em 50 anos, o DF pode ter 50% menos água do que tem hoje, e com pior qualidade. Convidado ao debate, o professor José Francisco Gonçalves Júnior, do Departamento de Ecologia da UnB, questionou: “Hoje, Corumbá não está poluído, mas e daqui a dez anos?”.

Atualmente, o Rio Melchior é enquadrada como classe 4, ou seja, suas águas são destinadas em funções paisagísticas e a uso menos exigentes, como o lançamento de efluentes. Sendo proibido o banho no curso d’água, por exemplo.