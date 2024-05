Ibaneis assina decreto que facilita regularização em Vicente Pires e inicia obras na região

Alto contraste

Ibaneis anunciou medidas para a 26 de Setembro (Renato Alves/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha assinou na manhã desta quinta-feira (8) decreto que vai facilitar a regularização de lotes na capital do país. Um dos principais focos da medida é facilitar a regularização em Vicente Pires. Também nesta quinta, Ibaneis assinou ordem de serviço para iniciar as obras de drenagem no trecho 2 da região administrativa. A obra terá um investimento de R$ 58 milhões, e conta com pavimentação, calçadas e sinalização.

Ao todo, serão 12 mil metros de rede de drenagem, 7,8 mil metros de calçadas e 83 mil m² de pavimentação. A previsão é que as obras sejam entregues em junho de 2026. Ibaneis disse que ainda na primeira campanha, acompanhou os alagamentos enfrentados pelos moradores de Vicente Pires e por isso se mobilizou para as melhorias na região.

“Essa é uma última de obras de uma cidade que se constitui de uma invasão. E nossa expectativa é terminar de regularizar toda a cidade. Apenas aqui na região administrativa, com todas as ações que já fizemos, o investimento chega a R$ 600 milhões”, disse.

O governador aproveitou para anunciar também que em dois meses vai lançar o edital de iluminação pública na 26 de Setembro, outra região de Brasília em situação irregular. “Estamos em um processo largo de regularização da 26 de Setembro, a gente espera conseguir isso no menor prazo possível, todas as equipes do governo estão empanadas nesse trabalho e a gente com certeza vai conseguir”, destacou.

Presidente da Terracap, Izidio Santos Junior, destaca que a regularização traz segurança para os moradores e empresários. “Antes desses decretos (que facilitam a regularização) se alguém quisesse aqui contrair o financiamento, não podia. Porque ele precisava ter a propriedade. Hoje, com o alvará provisório, ele pode obter esse investimento”, diz.