Adolescente tem parte do corpo queimado ao ser agredida com água quente pela tia

Uma adolescente de 13 anos teve parte do corpo queimado depois da tia jogar água quente na jovem nesta quarta-feira (3) em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo familiares, a agressão teria sido motivada por ciúmes do marido após ela ter flagrado a menina sendo abusada sexualmente pelo homem.

A adolescente, que ainda teria sido agredida por um pedaço de ferro, foi socorrida pela prima e levada ao Hospital Regional da Asa Norte. A agressora fugiu e é procurada pela polícia.