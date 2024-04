Atualização cadastral nos Centro Olímpicos e Paralímpicos do DF pode ser feita pela internet Atualização podem ser feita até o dia 8 de abril

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O período de atualização cadastral necessário para assegurar a vaga dos alunos matriculados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal vai até o dia 8 de abril. Confirmação, que pode ser feita via internet ou presencialmente na secretaria do Centro Olímpico onde o aluno está matriculado, é fundamental para a garantia de vaga nas unidades.

VEJA TAMBÉM:

Moraes manda soltar três coronéis da PM do Distrito Federal réus pelo 8 de Janeiro

Preços dos remédios vão subir até 4,5% a partir do próximo domingo

Homem morre afogado em espelho d'água da Praça do Buriti, em Brasília