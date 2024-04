Bombeiros controlam incêndio em loja no Jardim Botânico (DF) Segundo os bombeiros, quando chegaram ao local, encontraram muita fumaça e chamas saindo pelo teto do estabelecimento

Uma loja pegou fogo no Jardim Botânico (DF) e assustou comerciantes e moradores quem passavam pelo local. Segundo os bombeiros, quando chegaram ao local, encontraram muita fumaça e chamas saindo pelo teto do estabelecimento. O fogo foi controlado e ninguém se feriu.

A perícia do corpo de bombeiros foi acionada para identificar as causas do incêndio.

