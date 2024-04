Caminhão tomba e atinge motociclista na BR-070; duas pessoas ficam feridas O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (2). Uma das faixas sentido Águas Lindas (GO) precisou ser interditada

Um caminhão tombou e atingiu um motociclista na BR-070. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (2). Uma das faixas sentido Águas Lindas (GO) precisou ser interditada.

Segundo os bombeiros, ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas o veículo ficou com as rodas para cima, ao lado da pista em um matagal. O motorista, de 45 anos, chegou a ficar inconsciente por um tempo e foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Já o motociclista, de 41 anos, foi levado para o Hospital de Taguatinga, consciente e estável.

