Chuva molha idosos e pessoas com prioridade de embarque no terminal do BRT em Santa Maria (DF) Segundo os passageiros, com a chuva e vento fortes, foi necessário abrir o guarda-chuva embaixo do terminal

Passageiros enviaram vídeo mostrando o momento que chuva molha idosos e pessoas com prioridade de embarque no terminal do BRT em Santa Maria (DF). De acordo com eles, com a chuva e vento fortes, foi necessário abrir o guarda-chuva embaixo do terminal.

