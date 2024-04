Confira dicas para montar uma lancheira saudável para as crianças Entre as opções, é necessário ter alimentos que tenham proteínas, fibras e carboidratos

No quadro Sabor e Saúde desta semana, especialista mostra como montar uma lancheira saudável para as crianças. Entre as opções, é necessário ter alimentos que tenham proteínas, fibras e carboidratos. Líquidos naturais também são importantes para manter o equilíbrio. Incluir a criança no preparo ajuda a aumentar o interesse pelo lanche. Evitar ultraprocessados e alimentos fritos e ricos em açúcar também estão entre as dicas.