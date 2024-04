Cresce venda de ovos de chocolate dias antes do feriado de Páscoa Muitos brasilienses deixaram para comprar os chocolates de última hora; comércio tem aumento de vendas

A venda de ovos de chocolate tem crescido dias antes do feriado de Páscoa. Muitos brasilienses deixaram para comprar os chocolates de última hora. Uma pesquisa apontou que 74,8% dos compradores pretendem presentear alguém nesta Páscoa. Entre eles, as mulheres demonstram maior intenção de compra, com 77%, enquanto 73% dos homens pretendem gastar.