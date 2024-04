Defensoria Pública do DF oferece serviços para mulheres em situação de vulnerabilidade Ação será realizada no Nuclão da Defensoria nesta segunda-feira (1), das 8h às 17h

A 11ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal leva atividades educativas de autocuidado, como prática de esportes e atividades físicas, alimentação e música, além de avaliação odontológica e encaminhamento para atendimentos. A ação será realizada no Nuclão da DPDF (Setor Comercial Norte, Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hran), nesta segunda-feira (1), das 8h às 17h, com serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade.

