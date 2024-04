DF terá 11 novas tendas de hidratação para atender pacientes com dengue Para reforçar os cuidados, o carro do fumacê passa no Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I e II, Fercal e Brazlândia

O GDF anunciou que as novas 11 tendas de acolhimento a pacientes com sintomas da dengue, começarão a funcionar a partir da próxima semana, somando 20 tendas na capital federal. Com atendimento diário, das 7h às 19h, as instalações possuem polos de hidratação e cuidados, proporcionando suporte contínuo aos usuários. Desse total, três irão operar 24 horas. Para reforçar os cuidados, o carro do fumacê passa nesta sexta-feira (29) nas regiões do Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I e II, Fercal e Brazlândia.