Especialistas apontam cuidados necessários para pessoas com lúpus Considerado uma das doenças autoimunes de maior gravidade, o lúpus tem caráter sistêmico

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No quadro Saúde Preventiva desta semana, especialistas apontam os cuidados necessários para pessoas com lúpus. Considerado uma das doenças autoimunes de maior gravidade, o lúpus tem caráter sistêmico, o que significa que pode afetar diversos órgãos e áreas do corpo, das articulações ao cérebro.

Os hábitos de vida precisam ser adaptados para que as crises fiquem controladas. O comportamento diário interfere diretamente na qualidade de vida da pessoa com a doença. Acompanhamento médico, alimentação correta e exercícios estão entre os principais que garantem uma vida normal ao paciente.