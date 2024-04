Alto contraste

Exposição no aeroporto de Brasília conta história dos 80 anos da Polícia Federal. A exposição está em área pública, no saguão de desembarque do terminal brasiliense, os visitantes poderão conhecer a história e o trabalho da corporação contados em 12 painéis. Além disso, é possível apreciar e tirar foto com um fusca e um S10, veículos que retratam a evolução da Polícia Federal ao longo dos anos.

A exposição é gratuita e aberta 24h ao público. A exposição fica no Aeroporto de Brasília até o dia 1 de abril.

