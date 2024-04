Governo aprova uso de depósitos futuros do FGTS para compra de imóveis O objetivo do FGTS Futuro é ampliar o acesso de famílias de baixa renda ao crédito habitacional

O governo federal aprovou a criação do FGTS Futuro. O trabalhador poderá usar os depósitos futuros do fundo de garantia para comprar ou amortizar o financiamento de um imóvel. O objetivo é ampliar o acesso de famílias de baixa renda ao crédito habitacional. O FGTS Futuro pretende atender, por ano, cerca de 43 mil famílias com renda familiar de até R$ 2.640. A expectativa é que a Caixa, em 15 dias, defina os procedimentos necessários para a implementação da medida.