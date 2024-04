Governo inicia obras de infraestrutura e de reconstrução de ponte na Vila Cauhy, no DF Estrutura precisou ser reerguida após o antigo elevado ter sido arrastado pela força das chuvas no início do ano

DF no Ar| 01/04/2024 - 13h05 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share