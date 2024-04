Jair Renan vira réu por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Justiça do Distrito Federal tornou réu Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é acusado pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, além de Jair Renan, outras cinco pessoas fraudaram empréstimos bancários e criaram um esquema com "funcionários laranjas" em uma empresa que promovia eventos. Os advogados têm dez dias para apresentar uma defesa por escrito. Em nota, a defesa de Jair Renan disse que ele foi vítima de um golpe e que tudo será esclarecido no curso do processo.