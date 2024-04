Moraes dá prazo para PGR se manifestar sobre Bolsonaro na Embaixada da Hungria Ex-presidente não poderia ser preso em uma embaixada que o acolhe por estar fora do alcance das autoridades nacionais

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, aguarda manifestação da Procuradoria Geral da República sobre os esclarecimentos dados pela defesa de Jair Bolsonaro no caso da Embaixada da Hungria. O ex-presidente não poderia ser preso em uma embaixada que o acolhe por estar fora do alcance das autoridades nacionais.

Bolsonaro teve o passaporte confiscado pela PF em 8 de fevereiro. Quatro dias depois, ele estava na porta da Embaixada da Hungria, esperando para entrar nas dependências, conforme mostram imagens da câmera de segurança da estrutura do governo húngaro. O ex-chefe do Executivo estava acompanhado de dois seguranças.