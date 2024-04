Motorista alega uso de remédio controlado após bater carro em poste Segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas estaria com sinais de embriaguez. O motorista chegou a ser detido

O motorista de um carro perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma curva e bateu em um poste, em Ceilândia (DF). Segundo a polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas estaria com sinais de embriaguez. O motorista chegou a ser detido e o carro, que estava com a documentação atrasada, e foi levado ao pátio do Detran.

Na delegacia, foi constatado que ele não estava bêbado. O motorista confessou que faz uso de remédio controlado para dormir e foi solto em seguida.

